OCCASIONISSIMA AMAZON: Scrivania elettrica regolabile a un prezzo UNICO!

FLEXISPOT EG1-SET viene prodotta da un'azienda con 20 anni di esperienza nel campo dell'ergonomia umana e considera lo sviluppo di scrivanie e postazioni di lavoro innovative che pongono la salute e il comfort al primo posto come la propria missione. Modello molto comodo, anche con reggi bevande e reggi cuffie. Prendila ora a 275,49 euro! A -5%.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le dimensioni della scrivania FLEXISPOT EG1-SET vanno da 73 a 121 cm. mentre la dimensione del desktop è di 120 (L) x 60 (P) x 1,6 (H) (cm). Il desktop è realizzato in MDF con laminato ad alta pressione antigraffio.

Non è solo ergonomica, ma dotata di un design a misura di uomo. Dispone di un cassetto apposito sotto il desktop per riporre i cavi e ganci sui lati per fissare le borse per laptop, massimizzando lo spazio disponibile.

Facile da montare, e viene fornita con gli strumenti e le istruzioni multilingue necessari. Il sofisticato design in acciaio di livello industriale è robusto, in grado di sostenere fino a 70KG (dinamico), 100KG (statico) (desktop non incluso).

Ha una velocità di sollevamento di 2,5 cm/s e un basso livello di rumore (meno di 50 dB) durante il funzionamento. Il passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi diventa facile e veloce grazie al pannello con pulsanti su e giù, che è semplice da usare per chiunque.

Fino a 5 anni di garanzia per il telaio e 3 anni di garanzia per il motore, oltre a supporto tecnico gratuito a vita! Tanti vantaggi dunque, da tutti i punti di vista.

Ricordiamo dunque l'offerta: se la prendi ora paghi 275,49 euro, quindi con il 5% di sconto.

