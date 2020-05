Gli occhi potrebbero 'autopulirsi' allo stesso modo del cervello

Grazie ad una nuova ricerca pubblicata su Science Translational Medicine, alcuni ricercatori hanno scoperto che gli occhi e il cervello dei roditori sembrano avere sistemi di drenaggio incredibilmente simili utilizzati per l'autopulizia, e c'è motivo di pensare che potrebbe valere anche per noi.

Sappiamo che i cervelli fanno uso di una minuscola rete di tubazioni nota come sistema glinfatico, che trova diverse somiglianze con il sistema linfatico. Nuovi test su topi e ratti mostrano che le strutture nella parte posteriore dei loro occhi - come il nervo ottico e la retina - sono simili al sistema glinfatico. In assenza dei vasi linfatici standard, incanalano i rifiuti attraverso una rete molto simile a quella utilizzata dal cervello.

"Simile al cervello all'interno della volta cranica, le strutture interne dell'occhio sono contenute in uno spazio ristretto, che richiede uno stretto controllo dell'omeostasi fluida", scrivono i ricercatori. "La nostra analisi fornisce la prova dell'esistenza di un sistema di pulizia oculare altamente polarizzato che potrebbe avere implicazioni per la nostra comprensione della salute e della malattia degli occhi".

Smaltendo i rifiuti, il nostro cervello elimina tra l'altro le proteine ​​beta amiloidi tossiche che sono state associate allo sviluppo dell'Alzheimer. Così, i ricercatori hanno iniettato negli occhi dei topi di laboratorio proteine ​​beta amiloide fluorescenti. Solamente alcune ore dopo l'iniezione, tracce delle proteine ​​marcate sono state trovate molto più lontano, trasportate dall'occhio nei linfonodi all'interno del collo dell'animale come parte del tipico processo di smaltimento dei rifiuti del corpo.

Lo studio ha preso in considerazione topi e ratti, ma questi animali hanno configurazioni oculari simili a noi. Senza contare che la scoperta del sistema glinfatico nel cervello umano è stata ispirata da esperimenti sui ratti. Lo studio "rappresenta solo il punto di partenza per ulteriori indagini", secondo Peter Wostyn del Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus (non coinvolto nello studio).