Gli occhiali di Apple per la realtà aumentata arrivano nel 2020?

Dopo anni di indiscrezioni e rapporti che parlavano addirittura di una cancellazione, gli occhiali intelligenti di Apple con supporto alla realtà aumentata potrebbero presto vedere la luce. Un nuovo rapporto di Bloomberg sostiene che la società di Cupertino potrebbe lanciarli sul mercato già il prossimo anno.

La scelta del 2020 non sarebbe casuale. Apple avrebbe deciso di puntare sul prossimo anno in quanto dovrebbero essere disponibili tutte le tecnologie necessarie per il corretto funzionamento dei dispositivi, tra cui il 5G, che aiuterà la trasmissione dei dati tra endpoint, ed infatti proprio nel 2020 potrebbe vedere la luce il primo iPhone in grado di supportare la connessione di nuova generazione.

Proprio l'iPhone sarà centrale per l'uso degli occhiali, anche grazie ad una fotocamera 3D sul retro, che lo renderà il compagno ideale per le esperienze in AR.

Bloomberg nel rapporto non fornisce alcuna indicazione in merito alla data di lancio, e non esclude qualche tipo di rinvio.

Il 2020 però vedrà Apple contrapposta anche ad altri marchi in questo settore: secondo quanto appreso anche Facebook ed Amazon starebbero lavorando alla loro versione degli occhiali intelligenti.

Sempre l'anno prossimo, secondo gli analisti potrebbe vedere la luce anche l'atteso iPhone SE 2. I primi riferimenti agli occhiali erano già emersi nel codice sorgente di iOS 13.