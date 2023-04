Ecco gli occhiali senza lenti che promettono di fermare la miopia

Entro il 2050 quasi la metà della popolazione mondiale avrà la miopia, ovvero un difetto visivo che non permette di mettere a fuoco gli oggetti lontani. Questo anche (ma non solo!) a causa della nostra tendenza a guardare uno schermo (smartphone o pc) per molte ore della giornata, ma questi occhiali potrebbero risolvere il problema.

Un altro problema che causa la miopia è il passare troppo tempo in casa con poca luce solare che colpisce la retina. Così, per cercare un modo di contrastarla, un designer industriale e un ex scienziato della NASA hanno unito le forze per creare degli occhiali speciali per aiutare gli occhi a svilupparsi correttamente.

Non hanno le lenti, ma sono composti da una speciale resina fluorescente che si carica dalla luce solare e si illumina esattamente a 480 nanometri, ovvero l'esatta frequenza della luce che innesca la produzione di dopamina retinica, un neurotrasmettitore chiave per la salute degli occhi. L'utilizzo di questo oggetto può essere sufficiente per proteggere dalla miopia dovuta alla mancanza di luce solare.

Parallelamente gli esperti stanno anche lavorando su un altro paio di occhiali che utilizza sempre i principi della biologia attivata dalla luce per favorire un sonno migliore. Questi occhiali hanno lo scopo di filtrare le lunghezze d'onda della luce adeguate al momento giusto per ripristinare il ritmo circadiano per prestazioni ottimali.

Attenzione: entrambi i prodotti sono in attesa di brevetto e devono ancora essere verificati, quindi non è stato dimostrato che funzionino esattamente.