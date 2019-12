Gli occhiali di Qualcomm ci immergeranno in Pokémon Go e molti altri mondi virtuali

Nel contesto dell'evento Snapdragon Summit 2019, dove è stato annunciato anche il processore Snapdragon 865, Qualcomm ha svelato un nuovo SoC chiamato Snapdragon XR2 5G, pensato per i visori per la Mixed Reality.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e come si può leggere sul sito ufficiale di Niantic, questo componente offrirà prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente, una risoluzione di 3K x 3K per occhio, un framerate di 90fps, il supporto all'HDR10 e all'HDR10+ e la possibilità di riprodurre contenuti in 8K a 360 gradi a 60fps. Non manca ovviamente il supporto al 5G.

La novità più interessante è però costituita, come si vede dal video presente qui sopra, dal fatto che lo Snapdragon XR2 5G è in grado di svolgere più azioni contemporaneamente, dalla ricostruzione 3D al riconoscimento dei movimenti, passando per la traduzione in tempo reale, per l'audio contestuale e molto altro.

Un'altra novità importante è l'annuncio di una collaborazione con Niantic, software house dietro a titoli del calibro di Pokémon Go, Ingress e Harry Potter: Wizards Unite. Niantic metterà a completa disposizione di Qualcomm la Real World Platform, la tecnologia per la realtà aumentata utilizzata nei suoi titoli. In questo modo, la società statunitense potrà ottimizzare al meglio XR2. Insomma, a quanto pare in futuro potremo vedere Pikachu e compagni scorrazzare nel mondo reale tramite degli occhiali per la Mixed Reality.