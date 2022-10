Gli occhiali smart TCL NXTWEAR S arrivano su Kickstarter a un prezzo speciale

Lo scorso gennaio abbiamo seguito il lancio degli occhiali smart NXTWEAR AIR da parte di TCL durante il CES 2022 di Las Vegas, ma la società cinese non sembra fermarsi con tale gamma di dispositivi: su Kickstarter sono disponibili gli occhiali NXTWEAR S per la Extended Reality a un prezzo molto interessante.

È interessante notare, innanzitutto, che questo è il primo progetto creato dalla multinazionale asiatica sulla piattaforma di crowdfunding. Anzi, sembra proprio che gli occhiali NXTWEAR S saranno disponibili in esclusiva dall’11 ottobre al 10 novembre su Kickstarter per offrire ai fan del brand e utenti pronti a “scommettere” su un dispositivo di questo tipo la possibilità di accedere a uno sconto del 35% sul prezzo di listino al lancio globale. Dopo la presentazione degli occhiali smart all’IFA 2022 assieme a tanti altri prodotti di ultima generazione, dunque, ci si avvicina sempre di più alla loro commercializzazione.

Rivediamo le specifiche tecniche: si tratta di occhiali con doppio display micro OLED concepiti per riprodurre uno schermo virtuale da 140 pollici a una distanza di 4 metri, con risoluzione 1920 x 1080 2D o 3840 x 1080 per contenuti 3D, refresh rate di 60Hz. 47 PPD e FOV di 47 gradi. Gli occhiali NXTWEAR S supportano film, giochi e applicazioni in 2D e in 3D, hanno altoparlanti stereo incorporati e sono compatibili con smartphone, PC, tablet, Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Inoltre, il loro design è pensato per supportare lenti graduate e offrire il miglior comfort possibile.

Il prezzo di partenza per il bundle base è pari a 340 euro e sale a 423 euro per il bundle con un maggior numero di accessori. Il prezzo di listino comunicato da TCL, ricordiamo, è pari a 463 euro al cambio attuale. La consegna verrà effettuata da TCL a costo zero, anche in Italia e verso dicembre 2022. Per maggiori informazioni, basta visitare la pagina Kickstarter di TCL NXTWEAR S.