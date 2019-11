Gli occhiali da sole smart di Huawei sono disponibili in Italia

Dopo l'annuncio a inizio 2019, Huawei ha finalmente lanciato sul mercato italiano i suoi occhiali da sole smart. Questi ultimi hanno un design che non dà troppo nell'occhio e quindi potrebbero risultare interessanti sotto diversi punti di vista.

Il prodotto, realizzato in collaborazione con Gentle Monster, vuole rappresentare una rivoluzione per il mercato degli indossabili, visto che permette di rispondere alle chiamate e parlare direttamente dalla montatura, senza nemmeno dover prendere in mano lo smartphone. Si può inoltre ascoltare musica e c'è anche il supporto all'assistente vocale.

Al momento dell'annuncio, Huawei aveva anche dichiarato che l'obiettivo principale dell'azienda era quello di rendere gli occhiali smart praticamente uguali alle soluzioni tradizionali, sia in termini di peso che di estetica. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il dispositivo implementa un'antenna, un doppio microfono con riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale, un altoparlante e un chip che permette di caricare gli occhiali semplicemente inserendoli nella custodia dedicata. Quest'ultima dispone di una batteria da 2200 mAh ed è in grado di caricare gli occhiali tramite wireless.

Interessante anche la presenza di un pulsante "soft touch" che permette di rispondere alle chiamate. Non manca inoltre la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Da sottolineare il fatto che gli speaker sono pensati per far sentire l'audio solamente a chi indossa il dispositivo.

Gli occhiali smart, chiamati Huawei X Gentle Monster Eyewear, vengono venduti a un prezzo di 399 euro su Amazon Italia. Le montature disponibili sono due: Eastmoon e Jackbye. Per maggiori dettagli sul prodotto, vi rimandiamo al sito ufficiale di Huawei.