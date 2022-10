Dai un'occhiata a Deimos che passa davanti Giove e alle sue lune

In quest’ultimi mesi non sono mancate, a noi appassionati di astri e nebulose, immagini che mai prima d’ora avremmo pensato di ammirare. Questa volta il veicolo spaziale in orbita Mars Express dell’Agenzia spaziale europea, che ha continuato a studiare il Pianeta Rosso negli ultimi 20 anni, ha catturato un’occultazione astronomica.

Il corpo celeste che è passato dinanzi a Giove e ai suoi quattro satelliti è Deimos, la più piccola delle due lune di Marte. In realtà, questo satellite è già noto agli studiosi a causa della sua particolare orbita e, proprio il 14 febbraio 2022, si è riusciti ad immortalare il momento in cui dà le spalle al pianeta più grande del Sistema Solare, doppiando anche Europa, Ganimede, Io e Callisto. Oltre ad essere uno spettacolo visivo, l’immagine dell’allineamento casuale della luna marziana e il lontano sistema gioviano hanno fornito ulteriori informazioni agli scienziati circa l’orbita impressionante di Deimos.

Se pensate che per calcolare e tracciare l’orbita di un satellite basti fare qualche operazione o oppure dare in pasto dei dati a sistemi computerizzati vi sbagliate di grosso. Ad esempio, mentre Deimos si sta gradualmente allontanando da Marte, la seconda e più grande luna, Phobos, si sta avvicinando. Probabilmente, questo corpo celeste verrà distrutto dalla gravità del Pianeta Rosso e ciò potrebbe originare un primo anello marziano.

Il moto oscillante di Deimos è un artefatto del veicolo spaziale, che vibra a causa delle “ali solari”. C’è anche da specificare che l’immagine dell’Agenzia spaziale europea, ha subito importanti rielaborazioni al fine di migliorare l’immagine: la luce del re dei pianeti inondava tutto lo scenario. Senza queste modifiche di luminosità e contrasto, non avremmo mai potuto ammirare le altre lune gioviane.