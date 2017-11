Occhio al fake: un finto Whatsapp registra un milione di download da Play Store

Spesso, girando sui vari negozi di applicazioni online, può capitare di imbattersi in app fake, il che potrebbe trarre in inganno i meno esperti, soprattutto per quanto riguarda le app più popolari.

E’ quanto successo ad alcuni utenti sul Play Store, che hanno scaricato un’applicazione nota come “Update WhatsApp Messenger” che, almeno a livello estetico, sembrava praticamente uguale al client ufficiale della società di Mark Zuckerberg.

All’apertura, però, hanno immediatamente notato le differenze: l’applicazione, secondo quanto affermato su Reddit, conteneva una miriade di annunci pubblicitari e non è escluso anche qualche malware.

Prima della rimozione, avvenuta a seguito delle numerose segnalazioni degli utenti, l’app aveva toccato quota un milione di download.

Il consiglio è, come sempre, quello di scaricare solo applicazioni pubblicate da sviluppatori verificati, e di leggere le recensioni degli utenti.

Di recente, la versione "originale" di Whatsapp ha anche guadagnato la funzione che consente di eliminare i messaggi inviati.