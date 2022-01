Occhio ai finti messaggi su Whatsapp: si moltiplicano le segnalazioni

Il 2022 si apre con una serie di segnalazioni da parte degli utenti Whatsapp che si sono ritrovati nella lista delle chat conversazioni avviate da parte di contatti non in lista e spesso da numeri esteri.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, un numero non in rubrica ci ha contattato dicendo "Hello, are you my tour guide Fidel?". Ad attirarci non è stato tanto il messaggio, scritto in inglese e non collegato in alcun modo alla nostra attività, quanto il numero (estero e non presente in rubrica) e l'immagine di profilo.

Tutto insomma sembrava ben apparecchiato per trarre in inganno un utente poco esperto e che potrebbe cadere nel tranello, rispondendo alla domanda.

In casi come questi il consiglio è quello di sempre: segnalare il mittente attraverso il pulsante ad hoc, e bloccare il numero per impedirgli di mandare altri messaggi. Non rispondete in alcun modo al messaggio, e cancellate anche la conversazione subito in quanto è evidente che si tratta di una campagna di spam o phishing.

Nel frattempo, con la fine del 2021 sono arrivati nuovi indizi che portano all'arrivo delle community su Whatsapp, di cui si era discusso già in precedenza. Sempre con la fine dello scorso anno, Whatsapp ha anche aggiornato l'interfaccia delle chiamate.