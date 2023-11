Occhio alle truffe basate sui QR Code: come difendersi dal 'Quishing'

Su queste pagine abbiamo a più riprese parlato delle truffe telefoniche che stanno interessando milioni di persone a livello mondiale e che anche in Italia traggono quotidianamente in inganno i meno esperti. Tuttavia, una nuova ricerca diffusa da Harmony Email pone l’accento su una nuova tipologia di truffa.

Si tratta del "Quishing”, un termine che identifica una truffa che ha registrato un aumento del 587% e che si basa sui QR Code divenuti famosi soprattutto dopo la pandemia nei ristoranti grazie ai menù elettronici e grazie al Green Pass. A quanto pare, i criminali informatici starebbero inviando via mail e SMS dei QR Code che rimandano a siti web infetti o che scaricano file che al loro interno contengono virus.

Il ricercatore Jeremy Fuchs di Check Point Software riferisce che nella maggior parte dei casi i QR Code legati al Quishing rimandano a siti web fasulli in cui viene chiesto di inserire le proprie credenziali ed informazioni bancarie le quali finiscono tra le mani dei criminali che a loro volta procedono a svuotare i conti correnti. In alcune circostanze, i QR Code vengono mascherati da link che rimandano a siti web che permettono di riattivare gli account disattivati (anche se ciò non è venuto).

La pericolosità sta nel fatto che i codici QR Inviati sotto forma di immagine non vengono riconosciuti dagli antivirus: il consiglio è di non aprire alcun tipo di contenuto proveniente da email sospette, QR Code compresi.