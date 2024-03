Occhio alle truffe telefoniche a nome Amazon: come riconoscerle e difendersi

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato della truffa telefonica che spopola su Whatsapp. A quanto pare, però, i truffatori e malviventi informatici avrebbero messo nel mirino anche Amazon, per fare leva sulla popolarità dell’e-commerce e trarre in inganno gli utenti.

A spiegarlo è la stessa Amazon in una mail inviata ai propri clienti, dove si legge che i truffatori effettuano truffe tramite chiamate, SMS ed email che fanno riferimento ad un ordine non autorizzato e chiedono di agire con urgenza per confermare o annullare l’acquisto, fornendo informazioni personali e di pagamento. Peccato però che, come avvenuto in altre circostanze, i dati finiscono tra le mani dei malviventi che in pochissimo tempo svuotano i conti correnti. Per tale ragione, Amazon consiglia sempre di controllare il sito web Amazon.it o l’applicazione Amazon Shopping per tutte le conferme di rito.

Un’altra tipologia di truffa contiene dei riferimenti a dei problemi con l’account. In tal caso, i truffatori si fingono Amazon e chiamano, inviano SMS ed email indicando una presunta attività non autorizzata sull’account, minacciando la sospensione o il blocco del profilo se non si forniscono le informazioni personali o le credenziali di pagamento e di accesso. Anche qui, è sconsigliato di fare click su tali indirizzi ed Amazon consiglia di fare riferimento al centro messaggi sul sito e sull’applicazione.

