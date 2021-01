Gli Oceani si allargano e si restringono? Nuove prove di questo misterioso fenomeno

A questo mondo nulla è certo, e persino i mari e gli oceani della Terra sembrano mutare la loro forma: appare infatti che l'Oceano Atlantico si stia "allargando", mentre il Pacifico si stia "restringendo". Com'è possibile? Analizziamo meglio il fenomeno.

Il cambiamento conformazionale degli oceani (e della Terra stessa) non è una cosa così trascendentale e inaspettata come si può immaginare, ma anzi è un movimento che - seppur lentissimo e impercettibile (parliamo di un paio di centimetri all'anno) - avviene senza sosta da migliaia e migliaia di anni.

Il tutto è dovuto principalmente al movimento delle placche tettoniche del nostro pianeta: la litosfera della Terra (costituita dalla parte superficiale del mantello, solido, e dalla crosta, anch'essa solida) è suddivisa in tante placche che si muovono le une rispetto alle altre, spesso urtandosi generando terremoti e fenomeni di orogenesi (a tal proposito: sapete dov'era la vostra città 750 milioni di anni fa?).

Le profonde forze geofisiche alla base di questo fenomeno rimangono tutt'altro che completamente comprese, ma alcuni ricercatori coinvolti in nuovo studio potrebbero aver appena identificato una nuova possibile causa.

Due navi da ricerca hanno piazzato 39 sismometri sul fondale atlantico, in corrispondenza della dorsale medio-atlantica, il confine per eccellenza tra la placca Americana e quella Euro-Africana. I primi dati ottenuti, insieme ad immagini ad alta risoluzione della crosta sotto la dorsale, hanno dimostrato che c'è uno scambio di materiale molto più significativo tra mantello e zona superiore: "Grazie a questi risultati abbiamo capito meglio come l’interno della Terra è connesso alle placche tettoniche", ha riferito il sismologo Matthew Agius dell'Università di Southampton.

Le nuove scoperte mostrano che i processi complessivi coinvolti si estendono molto più in profondità nella Terra di quanto era stato precedentemente misurato. Sembra che le dorsali oceaniche non svolgano un ruolo passivo nella tettonica delle placche, ma anzi che vi partecipino attivamente: la loro attività e la forza sprigionata coadiuva l'allontanamento delle placche, allontanando i continenti e ingrandendo i "confini" oceanici così come li conosciamo.

I dati tuttavia sono ancora oggetto di studio, ma sembra che non ci siano grossi dubbi sulla loro autenticità.