Negli oceani la devastazione sta raggiungendo il livello dell'estinzione dei dinosauri

La situazione sul nostro pianeta non sta sicuramente andando per il meglio. L'impatto umano sulla Terra diventa giorno dopo giorno sempre più impattante e visibile. Adesso, secondo un nuovo studio pubblicato su Science, la vita oceanica è più in pericolo rispetto a quando l'asteroide che feci estinguere i dinosauri colpì la Terra.

Se gli attuali livelli di emissioni di carbonio non vengono controllati, le zone tropicali potrebbero subire una perdita di biodiversità senza precedenti, mentre le zone polari potrebbero subire estinzioni di massa poiché la vita marina esaurisce ossigeno e cibo.



"Mentre le emissioni di gas serra a riscaldare gli oceani del mondo, la biodiversità marina essere sulla buona strada per precipitare nei prossimi secoli a livelli mai visti dall'estinzione dei dinosauri", possiamo leggere nel documento.



Uno studio sicuramente preoccupante, ma che si aggiunge alla pletora di brutte notizie riguardanti il ​​cambiamento climatico. "Il riscaldamento estremo porterebbe a estinzioni che, verso la fine del secolo, rivaleggiano con tutti gli attuali fattori di stress umani messi insieme", ha affermato nel comunicato stampa il coautore dello studio Justinn.



"Il lato positivo è che il futuro non è scritto nella pietra", afferma Penn. "C'è ancora abbastanza tempo per cambiare la traiettoria delle emissioni di CO2 e prevenire l'entità del riscaldamento che causerebbe questa estinzione di massa".



Nel frattempo, il 99% degli studi afferma che il cambiamento climatico è causato dall'uomo.