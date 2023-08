Gli oceani del nostro pianeta hanno raggiunte temperature mai viste prima

L'oceano è il termometro del nostro pianeta e, secondo recenti dati, sta lanciando un allarme che non possiamo ignorare, come quando vediamo un'alta temperatura dopo aver misurato la febbre. Le acque oceaniche hanno raggiunto una media impressionante di quasi 21 gradi Celsius, superando ogni precedente record.

Ciò che preoccupa di più gli scienziati è la tendenza: queste temperature sono destinate a salire ulteriormente, mettendo a rischio l'intero ecosistema marino e le innumerevoli specie che lo abitano.

Samantha Burgess, scienziata dell'autorità europea sul cambiamento climatico, Copernicus, ha espresso la sua preoccupazione per l'ulteriore riscaldamento che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi. Ha sottolineato che l'incessante combustione di combustibili fossili sta causando un accumulo di calore negli oceani, ritardando qualsiasi tentativo di stabilizzazione.

Pensate, infatti, che le acque al largo delle coste della Florida hanno raggiunto temperature paragonabili a quelle di una vasca idromassaggio. Questo fenomeno ha portato a gravi episodi di sbiancamento dei coralli, con molte colonie che hanno già subito danni irreversibili. Kathryn Lesneski, scienziata della National Oceanic and Atmospheric Administration, ha descritto la situazione come una vera e propria ondata di calore marino, con conseguenze devastanti per l'ecosistema.

È importante notare che la temperatura quest'anno è stata influenzata dal fenomeno El Niño, un pattern climatico periodico che provoca un aumento delle temperature oceaniche. Tuttavia, sarebbe riduttivo attribuire solo all'El Niño la responsabilità di questo riscaldamento: l'inquinamento, la pesca eccessiva e le emissioni di gas serra sono solo alcune delle cause che stanno mettendo a dura prova i nostri mari e non dobbiamo sottovalutarlo.