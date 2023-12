Gli oceani si riscaldano e la vita marina tenta di sopravvivere

Un nuovo studio dell’Università di Southampton, e pubblicato sulla nota rivista Trends in Ecology and Evolution, fa luce sull’impatto che il cambiamento climatico sta avendo sugli ambienti marini in un fenomeno globale, relativamente recente, noto come “tropicalizzazione”.

Uno strano fenomeno sta avvenendo nel mondo. Man mano che la temperatura del mare aumenta, le specie oceaniche tropicali si stanno spostando dall’equatore verso i poli. Di contro, le specie temperate si stanno ritirando perché fa troppo caldo, dovendo così affrontare una maggiore competizione per l’habitat con nuovi predatori che fanno la loro comparsa sulla scena

Questo enorme movimento di massa della vita marina, chiamato tropicalizzazione, sta quindi cambiando il panorama ecologico dei nostri oceani e sta portando ad una catena imprevista di conseguenze per gli ecosistemi, la biodiversità e (potenzialmente) per la stessa economia globale.

La pubblicazione di questo nuovo studio ha coinciso con l’inizio della COP28, in cui i politici del mondo si riuniscono e si impegnano, almeno sulla carta, ad affrontare l’impatto del riscaldamento globale. D'altronde, ricercatori ed esperti affermano che dobbiamo comprendere meglio le conseguenze della tropicalizzazione per prevederne lo sviluppo, rispondere ai suoi effetti e concentrare gli sforzi di conservazione per proteggere la biodiversità in tutto il pianeta.

Negli ultimi anni infatti, il cambiamento climatico ha alterato i fattori fisici che influenzano la dispersione delle specie, come le correnti oceaniche nelle aree che separano le regioni tropicali/subtropicali da quelle temperate. Queste zone di acqua calda si stanno riscaldando più velocemente della media globale dell’acqua marina, facilitando così lo spostamento delle specie verso i poli e rafforzando la retrazione di quelle temperate.



La Dott.ssa Karolina Zarzyczny, ricercatrice presso l’Università di Southampton ed autrice principale dello studio, ha spiegato: "La tropicalizzazione sta avendo una moltitudine di conseguenze ecologiche ed evolutive per specie, comunità e interi ecosistemi, con il potenziale di alterare i modelli di diversità globale".



"La ricerca condotta negli ultimi vent'anni si è concentrata principalmente sugli impatti ecologici, il che significa che la nostra comprensione delle sue conseguenze evolutive è limitata. Considerato quanto strettamente interagiscono ecologia ed evoluzione, una strategia globale che implichi il monitoraggio e l'azione e integri la ricerca genetica ed evoluzionistica con i cambiamenti ecologici a cui stiamo assistendo sono essenziali per comprendere meglio le cause e le conseguenze della tropicalizzazione", ha aggiunto.

Purtroppo il riscaldamento globale non è più solo una spaventosa proiezione ma una realtà tangibile, cui dobbiamo cercare di porre rimedio o almeno trovare un modo cui adattarsi, prima che raggiunga conseguenze drammatiche per tutto il pianeta.