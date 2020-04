Gli oceani tropicali sulla via del collasso entro 10 anni, rivela uno studio

Nella storia umana la Terra non si è mai riscaldata così rapidamente o in modo uniforme come sta accadendo attualmente. Se le emissioni di gas a effetto serra non saranno ridotte, aumentando quindi gli effetti del nefasto riscaldamento globale, alcuni ecosistemi potrebbero collassare nel 2030. Il tutto è stato spiegato in un nuovo studio

La Terra è in procinto di riscaldarsi fino a quattro gradi Celsius entro il 2100, secondo una previsione degli scienziati in base all'attuale livello di emissioni. Alcuni ricercatori della Gran Bretagna, Stati Uniti e Sudafrica hanno esaminato oltre 150 anni di dati climatici e hanno fatto riferimenti incrociati con la diffusione di oltre 30.000 specie di uccelli, mammiferi, rettili e pesci.

Successivamente hanno poi diviso il globo in segmenti di 100 chilometri quadrati e modellato le tendenze della temperatura e gli effetti sulla fauna selvatica in una determinata area. Continuando con queste tendenze - hanno scoperto - fino al 73% delle specie sperimenterà un riscaldamento senza precedenti con effetti potenzialmente disastrosi per le popolazioni.

I modelli hanno dimostrato che le popolazioni animali potrebbero collassare una volta che attraverseranno un soglia di temperatura, essendo esposte al calore che non si sono evolute per gestire. "Superando questa soglia, prevediamo un aumento sostanziale del rischio di estinzione locale", afferma Alex Pigot, del Centre for Biodiversity and Environment dell'University College di Londra.

I ricercatori hanno previsto che tali eventi di temperatura senza precedenti inizieranno prima del 2030 negli oceani tropicali. Fenomeni recenti come lo sbiancamento di massa della Grande Barriera Corallina suggeriscono che ciò si sta già verificando in alcuni punti, aggiunge il team. La Terra si è già riscaldata più di 1 grado Celsius e le emissioni di gas serra che scaldano il pianeta aumentano ogni anno. Secondo le Nazioni Unite, l'umanità deve ridurre le emissioni del 7.6% all'anno entro il 2030 al fine di limitare il riscaldamento a 1.5 °C.

La riuscita di tale obiettivo influenzerà la vita di molte specie sul pianeta.