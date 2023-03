Questo nuovo oceano dividerà letteralmente l'Africa, ma non saremo noi a vederlo

Questa volta non stiamo parlando di un lussuoso resort in un territorio povero, ma di un nuovo oceano che dividerà l'Africa in due fra milioni di anni, quando molto probabilmente, nessuno di noi sarà più presente. Ma com’è possibile tutto ciò?

Ebbene si, dalla fossa tettonica dell'Africa orientale potrebbe nascere un nuovo oceano che dividerà letteralmente in due il continente africano. Lo spiega ai microfoni dell'emittente kenyota KBC Edwin Dindi, docente all'Università di Nairobi: "Ci vorranno comunque probabilmente milioni di anni prima che questo nuovo oceano si formi."

Come ben sappiamo la crosta terrestre è divisa in una serie di placche tettoniche instabili che si muovono continuamente a diversa velocità. La pressione che si genera ai confini di queste placche, ne provoca la formazione di nuove come quella somala e quella nubiana, divise dal Rift dell'Africa orientale che è il magico luogo in cui si trovano tre laghi "gemelli" ma di diverso colore.

Oggi, la scissione tra queste due placche sta avvenendo ad una velocità pari a 6-7 mm l'anno: "Ci sono voluti 30 milioni di anni perché lo spessore della crosta continentale attorno al rift si riducesse di 5 km, passando da 40 a 35 km", afferma il dott. Dindi.

Tuttavia, sottolinea inoltre come spesso il processo di formazione delle fosse tettoniche si blocchi ed è proprio per questo che molto probabilmente si dovranno attendere circa 210 milioni di anni prima di veder sorgere il nuovo oceano africano.

Gli esperti dichiarano infine come questa nuova divisione dell'Africa orientale rappresenterà un ulteriore tassello della storia geologica del nostro mondo, al quale però molto probabilmente noi non potremo prendere parte.