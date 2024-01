C'è qualcosa che dovete sapere sui nostri oceani che vi sorprenderà

Robert Ballard è uno degli esploratori oceanici più importanti della storia. Fu lui a scoprire il relitto del Titanic, nel 1985, e fu ancora il suo team a scoprire i primi ecosistemi abissali dell'oceano Atlantico, dimostrando quanto fossero ricchi di vita.

A livello scientifico, Ballard viene considerato fra i pionieri dell'oceanografia e dell'archeologia subacquea e nei suoi 81 anni di vita si è spesso esposto affinché la ricerca s'impegnasse maggiormente ad esplorare gli oceani. Secondo lui le profondità oceaniche sono molto meno conosciute del sistema solare e ci sono molto più misteri immersi nell'Atlantico che sulla superficie della Luna.

In una vecchia intervista, risalente al 2009, chiarì la sua posizione riguardo alle difficoltà nel trovare finanziamenti per andare ad esplorare gli abissi. Già all'epoca, numerose compagnie andavano a setacciare le profondità marine, con l'intento di prelevare tutto il possibile dai relitti, andando contro le regole basilari dell'archeologia e dell'oceanografia, seguite da Ballard per tutta la sua carriera.



Per l'esploratore statunitense, per esempio, è molto importante mantenere i relitti e gli ecosistemi marini intatti, affinché le future generazioni possano godere delle loro strutture. Una scelta che non sembra essere più seguita dai suoi successori.

Paragonando alcuni relitti all'acropoli di Atene, lo scienziato ha spesso criticato in passato coloro che lo prendevano in giro, quando era in attività, perché non prelevava nulla dal fondale e s'impegnava a produrre esclusivamente documentari.



Lui compiva queste scelte perché le attività di recupero dei relitti sono anche ecologicamente dannose, visto che rilasciano un'enorme quantità di sedimenti e di detriti nell'ambiente circostante. Situazione che peggiora notevolmente ogni qual volta l'azione dell'acqua salata corrode la superficie delle navi stesse.

Per limitare questi danni, da quando è andato in pensione, Ballard consiglia di abbandonare l'idea di recuperare i tesori perduti con i naufragi e di concentrarsi maggiormente sul recupero degli ecosistemi marini, sempre più colpiti dal cambiamento climatico e dall'inquinamento.

Nel tentativo di divulgare degnamente le attività degli oceanografi, ha anche istituito diversi progetti con università ed alcune riviste prestigiose, fra cui National Geographic. Questi hanno sia il compito di formare nuove generazioni di esploratori e di biologi marini, ma anche quello di filmare l'oceano attraverso nuove tecnologie e di fornire nuovi punti di vista.

Ballard ha esplorato tutti gli oceani del mondo e secondo una sua intervista alcune agenzie statunitensi non furono particolarmente felici quando scoprì il relitto del Titanic. La CIA e l'esercito non furono entusiasti del suo ritrovamento, perché la missione di Ballard era stata finanziata segretamente per cercare di rintracciare due sottomarini scomparsi.

Quando Ballard trovò il relitto della nave più famosa della storia, tuttavia, la notizia ottenne così tanto clamore che la missione di recupero venne annullata, costringendo gli americani a nascondere il loro vero obiettivo e ad abbandonare le speranze di recupero dei sottomarini.