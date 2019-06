Oclean X: lo spazzolino da denti di Xiaomi che sfida Oral B con tante novità

Xiaomi continua a stupire e lo fa con gadget che stanno lentamente entrando nella collettività, anche in Occidente. Ed in attesa del nuovo Mi Band 4, arriva un nuovo dispositivo molto interessante.

Si chiama Oclean X, ed è il nuovo spazzolino da denti intelligenti sponsorizzato da Xiaomi. Oclean, per chi non la conoscesse, è la società che ha creato gli spazzolini a marchio Xiaomi, ed il progetto in questione è frutto di una campagna di crowdfunding che ha raggiunto l'obiettivo in netto anticipo superandolo del 2000%.

Oclean X ha un prezzo di lancio di 249 Yuan, l'equivalente di 36 Dollari. Come si può vedere dalla fotografia che vi proponiamo in calce, la feature principale dello spazzolino è il display a colori, che consente di consultare i vari dati disponibili che vengono sincronizzati da un'app per smartphone tramite Bluetooth.

La companion app infatti consente di monitorare la pulizia in tempo reale ed anche di migliorarla tramite l'invio di alert che avvertono gli utenti se è stato saltato qualche dente o se lo spazzolamento è stato troppo breve e quindi non sufficiente.

L'arco dentale viene diviso in quattro aree, due superiori ed altrettante inferiori e tramite il display si viene informati se la puizia è ottimale. All'interno di Ocean X è presente un giroscopio a sei assi, attraverso il quale il software è in grado di catturare i dati e quindi metterli a disposizione degli utenti.

Di default sono presenti 32 preset di lavaggio, a seconda di quello desiderato.