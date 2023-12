Octopus Energy, parco eolico per una mega eco-città in Sierra Leone

Octopus Energi, il gestore 'pulito', porta a casa un altro storico risultato: la divisione dedicata alle energie rinnovabili, al loro sviluppo e alla produzione ha siglato una partnership storica con la Sherbro Alliance Partners (SAP). Ma di cosa si tratta?

La SAP è una società co-fondata da Idris Elba e Siaka Stevens, nipote dell'ex Presidente della Sierra Leone. Si occupa principalmente dell'infrastruttura di una Zona Economica Speciale in via di sviluppo su Sherbro Island, un'isola che punta a diventare una ecocittà, oltre che polo economico di rilievo per l'Africa occidentale.

Particolarmente importante sarà dunque questo accordo storico con Octopus Energy, che si occuperà di costruire un parco eolico nel territorio dell'isola, in modo da spingere ulteriormente sull'uso delle rinnovabili per raggiungere l'ambizioso obiettivo della Sierra Leone di arrivare all'85% di energia prodotta da fonti pulite entro il 2030.

Il progetto prevede la costruzione, nel 2024, di "fino a cinque turbine eoliche con sistemi di energia solare e batterie per accelerare l'implementazione delle energie rinnovabili", ma sarà solo l'inizio poiché rimane la possibilità di espandere ulteriormente l'accordo in futuro.

Per saperne di più sull'idea di fondo dell'interessante progetto commerciale dell'azienda, vi suggeriamo di dedicare qualche minuto alla lettura della nostra intervista al CEO di Octopus Energy Italia, Matteo Tomassetti.