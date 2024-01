Octopus investe 200 milioni di sterline nella tecnologia Deep Green

Octopus Energy, attraverso il ramo che si occupa di generazione, ha annunciato oggi un investimento da 200 milioni di Sterline nella tecnologia Deep Green che prevede il riutilizzo del calore nei data center.

Con questo investimento, la compagnia vuole accelerare ulteriormente la diffusione di tale tecnologia attraverso un numero maggiore di piscine pubbliche e reti di teleriscaldamento a livello distrettuale. Octopus Energy spiega che con questa riduzione si ridurranno drasticamente le bollette energetiche in quanto forniscono alle organizzazioni anche calore gratuito.

Nel comunicato stampa si legge che il processo di elaborazione dati genera una notevole quantità di calore ed “il modello di business rivoluzionario sviluppato da Deep Green implica che questo calore non venga sprecato, ma piuttosto utilizzato per fornire calore gratuito a organizzazioni ad alto consumo energetico, come i centri ricreativi. Collaborando con Deep Green, una piscina pubblica nel Devon è riuscita a ridurre la sua bolletta per il riscaldamento di oltre il 60%”.

I data center Deep Green, che verranno utilizzati per vari utilizzi tra cui l’IA, il deep learning ed il rendering video, non richiederanno alcun aggiornamento e potranno essere aggiornati in loco come nelle piscine. Tra gli attuali clienti di Deep Green troviamo l’Università di York, ma anche fornitori come Civo ed Alces Flight.

“Per affrontare prontamente la crisi energetica abbiamo bisogno di soluzioni innovative per problemi insoliti. Utilizzando il calore in eccesso dai data center per ridurre le bollette energetiche delle comunità in tutto il Regno Unito, Deep Green risolve due problemi con un’unica soluzione. Non vediamo l’ora che questa iniziativa si diffonda rapidamente e che abbia un impatto positivo su un numero ancora maggiore di persone, mentre ci dirigiamo verso un futuro dell’energia più pulito e conveniente” ha affermato Zoisa North-Bond, CEO di Octopus Energy Generation.

“Siamo entusiasti dell’impegno di Octopus nel sostenere la nostra prossima fase di crescita. Posizionare i data center all’interno del tessuto sociale ci permette di trasformare il calore in eccesso in una risorsa preziosa a beneficio delle comunità. Il settore dei data center è giustamente sotto esame per la crescente domanda di energia e le relative emissioni di carbonio. I nostri data center sono altamente efficienti dal punto di vista energetico e supportano le comunità locali fornendo calore gratuito” ha affermato Mark Bjornsgaard, fondatore e CEO di Deep Green.