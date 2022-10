Oculista rimuove 23 lenti a contatto da un occhio, ecco il video virale

Mentre si parla di lenti a contatto smart e indossabili, al giorno d'oggi ci sono delle persone che non sanno ancora indossarle. Recentemente, infatti, un video di un optometrista a Newport Beach, in California, è diventato virale dopo aver rimosso a una paziente non meno di 23 lenti dall'occhio.

Vi avevamo già riportato la notizia, ma questa volta siamo riusciti anche a trovare il video che è stato condiviso e guardato da centinaia di migliaia di persone su internet (e che potrete vedere come sempre in calce alla notizia).

"Verso la fine della giornata, una paziente sulla settantina che indossava lenti a contatto giornaliere è arrivata dicendo che sentiva di avere qualcosa nell'occhio che non riusciva a togliere", ha spiegato l'oculista Katerina Kurteeva a Insider. "Pensavo fosse un pezzo di lente a contatto rotta, un graffio sulla cornea, un'infezione, una ciglia o detriti di trucco. Lo avrei saputo per certo solo dopo aver fatto l'esame."

Dopo aver analizzato attentamente la situazione e non aver trovato nessun oggetto anomalo, l'oculista ha iniziato ad osservare ai confini dell'occhio i caratteristici bordi di queste lenti usa e getta... non 1, non 2, non 3, ma ben 23 lenti tutte insieme. Kurteeva è rimasta scioccata dall'accumulo, descrivendolo come "una grande massa di lenti a contatto viola scuro" che "sembrava quasi una seconda pupilla."

"Nei miei 20 anni da medico, non ho mai visto niente di simile", ha esordito l'esperta a Insider. Sappiamo quello che vi starete chiedendo: ma come ha fatto a non accorgersi di qualcosa del genere? È strano, ma non impossibile. Vista l'età della paziente la pelle è più spessa, quindi ci sarebbe molto più spazio.

"Quando una persona indossa le lenti a contatto per un lungo periodo di tempo, può causare desensibilizzazione delle terminazioni nervose corneali", afferma infine l'oculista. Nonostante tutto, per fortuna la paziente è uscita illesa, un gran colpo di fortuna poiché soltanto una lente dimentica - alle volte - può causare gravissimi problemi all'occhio e alla vista.