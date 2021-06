Oculus Quest 2, arriva l'aggiornamento v30: ecco tutte le novità

Dopo l'ottima iniziativa di Oculus che ci ha permesso di ottenere gratuitamente una nuova interfaccia per il Quest 2, torniamo a parlare dell'incredibile visore standalone di Facebook Reality Labs per via del recente rilascio dell'aggiornamento v30.

Ogni volta che sentiamo parlare di update sul sistema operativo di Oculus Quest 2, ci aspettiamo sempre qualche sorpresa e anche oggi Oculus non si è smentita, andando a migliorare radicalmente la gestione dell'audio e del microfono.

Ora il microfono potrà essere spostato a propria discrezione fra Party e Chat di gioco in pochi semplici tocchi dal menu a comparsa, utilizzando il selettore per la gestione della voce.

Oltre a questo, Facebook sembra aver apportato delle importanti modifiche alla gestione del multitasking. Ora potranno essere affiancate più app 2D nella schermata Home sia su Quest che su Quest 2. Si tratta di una funzione sperimentale, dunque dovrà essere attivata a parte dal menu dedicato.

Presente anche un nuovo filtro per la correzione dei colori nella sezione Accessibilità e una nuova modalità che permette di modificare l'altezza del proprio punto di vista, particolarmente utile per avere una visuale da in piedi anche se si gioca da seduti.

Insomma ancora un'ottima infornata di novità per Oculus che sta spingendo sempre più sull'acceleratore per rendere il Quest 2 uno dei visori più diffusi di sempre, come dimostrano le recenti classifiche di Steam, complice anche l'arrivo di AirLink e del Refresh Rate a 120Hz.