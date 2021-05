Oculus Quest 2, come accedere ai giochi PC VR senza fili con AirLink

Accolto come una vera e propria rivoluzione, il nuovo corposo aggiornamento per Oculus Quest 2 porta in dote due funzionalità molto interessanti: l'aumento della frequenza di aggiornamento a 120Hz e la possibilità di sfruttare il nuovo sistema per giocare da PC in modalità wireless. Scopriamo come abilitare il sistema Air Link.

Per prima cosa sarà necessario aggiornare il software di sistema all'ultima build disponibile. La funzionalità AirLink è disponibile per Oculus Quest 2 a partire dalla versione 28 del sistema operativo. Per verificare che il nostro headset sia aggiornato all'ultima versione, sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni di sistema, alla voce Informazioni.

Allo stesso modo sarà necessario aggiornare l'applicazione desktop di Oculus per Windows 10. Anche in questo caso, al termine dell'aggiornamento, saremo davanti alla versione 28 del software. Completato questo passaggio, all'interno dell'applicazione Oculus per Windows 10 dovremo recarci nella sezione Impostazioni, nella sottosezione Versione Beta e da qui attivare la modalità Air Link.

A questo punto il lavoro sul nostro PC è terminato e possiamo tornare in VR. All'interno dell'ambiente di Oculus Quest 2, per attivare la modalità Air Link dovremo cercare la voce relativa a questa feature fra le Funzioni Sperimentali. Se abbiamo eseguito la procedura correttamente, nella pagina principale delle Impostazioni di Sistema adesso sarà apparso un quick button relativo alla funzione Air Link. Selezionata questa voce, saremo invitati a individuare il nostro PC in rete e, una volta effettuato il pairing, potremo sperimentare l'esperienza di Oculus Link senza fili.

Nell'ambiente virtuale generato da Oculus AirLink sarà inoltre possibile effettuare degli aggiustamenti di fino per aumentare o ridurre il bitrate e dunque la qualità dell'esperienza. Nel frattempo, sul sistema operativo di Oculus Quest 2 sono apparsi anche i nuovi avatar: l'avete già personalizzato?