Oculus Quest 2 ha già un erede, parola di Mark Zuckerberg

Dopo un primo assaggio dei piani di Facebook Reality Labs per il 2021, iniziano a trapelare nuove importanti informazioni circa lo sviluppo di un nuovo Visore VR. La fonte in questo caso sarebbe lo stesso Mark Zuckerberg che, durante il bilancio sugli utili di gennaio, avrebbe affrontato l'argomento mettendo il Quest 2 in primissimo piano.

Che Oculus Quest 2 sia stato un successo enorme è ormai chiaro a tutti. Numeri alla mano, il secondo visore VR standalone di Oculus ha quintuplicato i preordini del primo modello, complice anche il distanziamento dovuto alla pandemia da Covid-19.

Parlando agli investitori, il CEO di Facebook avrebbe dichiarato che "stiamo lavorando anche su nuovo hardware, che si adatterà alla stessa piattaforma, quindi il contenuto che funziona su Quest 2 dovrebbe essere compatibile con le versioni future, in modo da costruire una base più ampia attorno ai visori per la realtà virtuale che abbiamo".

Guardandoci indietro, il Quest 2 è stato lanciato a ottobre 2020, un anno e mezzo dopo il primo modello. Per questo motivo sarebbe lecito aspettarsi di vedere sugli scaffali un ipotetico Oculus Quest 3 già agli inizi del 2022.

L'Oculus Quest di seconda generazione ha ricevuto un'accoglienza calorosissima, ma per Zuckerberg la soglia per entrare nel mainstream, fissata a suo dire sui 10 milioni di unità, non è ancora stata superata.

Ricordiamo che l'Oculus Quest 2 ha introdotto una serie di importanti novità rispetto al primo modello, tra cui una maggiore risoluzione, il refresh rate a 90 Hz e un SoC Qualcomm dedicato, dalle prestazioni estremamente simili allo Snapdragon 865.

In attesa di ulteriori novità a riguardo, vi lasciamo con la nostra recensione sull'Oculus Quest 2.