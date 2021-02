Oculus Quest 2, giochi in early access e Facebook Messenger in arrivo

Dopo l'incredibile dichiarazione di Mark Zuckerberg sulla terza generazione di Oculus Quest, torniamo a parlare degli headset VR all-in-one di Oculus per via del rilascio del nuovo aggiornamento firmware V25, che porta in dote tantissime novità.

App Lab

Il post sul blog di Oculus toglie il velo da App Lab, la nuova piattaforma pensata da Oculus per agevolare gli sviluppatori nella distribuzione di giochi e applicazioni in Early Access, ovvero prima della pubblicazione ufficiale sullo Store di Oculus.

Riuscire a pubblicare un'applicazione nel negozio virtuale di Oculus non è infatti cosa semplice, per via di numerose limitazioni e un controllo qualità stringente. Politiche necessarie per garantire quell'esperienza VR senza fili ottimizzata che Quest e Quest 2 sono riusciti a portare nelle nostre case.

La pubblicazione della piattaforma App Lab apre però le porte a un nuovo metodo di distribuzione, per allentare le stringenti maglie dello Store e consentire di promuovere lo sviluppo e il testing delle applicazioni prima del rilascio delle versioni definitive, senza il collegamento con un PC o il sideload di applicazioni sbloccando i permessi per origini sconosciute.

App Lab è stato rilasciato con una lineup di esperienze di tutto rispetto, tra cui Ancient Dungeon Beta, Gym Class e Deisim.

Messenger

La seconda novità introdotta dall'aggiornamento V25 per headset Oculus Quest riguarda l'integrazione di Facebook Messenger nel sistema. Questa mossa punta a migliorare l'esperienza VR soprattutto nelle attività multiplayer come Dance Central o Echo VR. Con Messenger vengono introdotti gli Oculus Party, per poter partecipare a delle sessioni di gioco con i propri amici.

L'assenza di una piattaforma social era effettivamente una grossa mancanza per un sistema che fa della connettività e dell'assenza di legami fisici le sue armi migliori e l'introduzione di questa funzionalità era quasi un atto dovuto dal momento che possedere un account Facebook è obbligatorio per utilizzare il Quest 2.

Oltre alle attività in-game sarà ovviamente possibile chattare anche con gli amici che non sono in VR, in modo da non doversi togliere il visore per poter comunicare.

Per scrivere si potranno utilizzare la tastiera virtuale, dei messaggi preimpostati o la funzione di dettatura.

Come più volte ribadito da Facebook, l'aggiornamento V25 per Oculus Quest e Oculus Quest 2 è in fase di rilascio graduale perciò potrebbe volerci del tempo prima che raggiunga tutti i device.