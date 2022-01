Oculus Quest 2, ecco i migliori accessori da stampare in 3D gratis

Se da un lato non sembrano fermarsi le preoccupazioni sulla privacy per il visore VR di Meta, è innegabile che il 2021 sia stato un anno straordinario in termini di diffusione della Realtà Virtuale, grazie anche e soprattutto a Oculus Quest 2. Ecco, quindi, i migliori accessori da stampare in 3D.

Sul web, infatti, è possibile trovare una miriade di accessori pensati e disegnati dalla community e resi disponibili su alcune delle principali piattaforme di condivisione di progetti da stampare. In questa nostra selezione, abbiamo preso in esame solo progetti gratuiti particolarmente interessanti e funzionali.

DIY Quest 2 Elite Strap

Talvolta la semplicità premia. Tra i moltissimi supporti e adattatori disponibili per rendere più confortevole il visore, senza dubbio questo modello trova il nostro favore. Disponibile a questa pagina, la sua stampa è piuttosto semplice e l'assemblaggio intuitivo. Non richiede che vengano smontati elementi dal Quest 2 e prevede anche un accessorio universale per l'aggancio di un powerbank, in modo da prolungare le nostre immersioni.

Oculus Quest 2 controller Pistol Grips

Che siate amanti di Pistol Whip, Superhot VR oppure degli FPS, un calcio da pistola potrebbe risultare una soluzione vincente. Il progetto è pensato per entrambi i controller (modello Left e modello Right) e la sua stampa non richiede supporti di alcun tipo. Il file è disponibile qui.

Oculus Quest 2 Wall Mount

Se avete sempre desiderato appendere al muro il vostro visore, per poterlo esporre e tenere sempre in ordine, consigliamo questo progetto. Semplice e veloce da stampare, una volta scaricato da questa pagina non richiede supporti ed è compatibile anche con il primo Quest.

Quest 2 - ping pong paddle

Un accessorio fondamentale per gli amanti di Eleven Table Tennis, che renderà ancora più letali le nostre schiacciate. Qui il file per la stampa.