Oculus Quest 2, presto un upgrade gratuito potrebbe portare i 120 Hz

Sempre più unico, questi i piani di Facebook per il suo visore Oculus standalone di ultima generazione. Non solo il re indiscusso del mercato VR quindi, l'azienda avrebbe infatti deciso di alzare ulteriormente l'asticella delle performance del suo prodotto di punta con un'altra interessante esclusiva.

Secondo quanto riportato dalla fonte infatti, un insider di Facebook ha rivelato che l'azienda sarebbe al lavoro su un upgrade al Refresh Rate del suo visore Oculus Quest 2.

Ricordiamo che attualmente il visore standalone di seconda generazione di Oculus offre una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 90 Hz, un aggiornamento sulla prima versione dell'Oculus Quest che sul suo display OLED vantava una frequenza di 75 Hz.

Già di per sé unico per via della sua peculiare caratteristica di essere totalmente slegato dal PC, un upgrade a 120Hz sull'Oculus Quest 2 lo renderebbe assolutamente un best buy in tutto il panorama.

Questi livelli attualmente sono stati raggiunti in maniera wired dal PSVR di Sony, dall'HTC Vive e dal Valve Index. Benchè disponibile una modalità wireless per gli ultimi due device, questa possibilità richiede l'utilizzo di hardware da acquistare separatamente e la probabilità che il refresh rate supportato venga abbassato a 90 Hz.

Per questo motivo l'Oculus Quest 2 potrebbe dare un duro colpo al mercato con questo ulteriore miglioramento, soprattutto per via di un prezzo assolutamente contenuto e pari a un terzo e oltre rispetto all'hardware dei principali competitor.