Oculus Quest 2, con il prossimo aggiornamento si potranno mappare le case?

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Basti564, un popolare leaker attivo nel mondo della realtà virtuale, sarebbe all'orizzonte un nuovo aggiornamento per l'Oculus Quest 2 (qui trovate la nostra recensione di Oculus Quest 2), il visore per la VR di Meta, che dovrebbe consentire agli utenti di mappare le stanze e le case.

In un thread pubblicato su Twitter, che proponiamo come sempre in calce, Bastian descrive l'aggiornamento, con tanto di video e screenshot. Si tratterà a quanto pare di un update con vista Metaverso, che permetterà ai possessori del Quest 2 di guardare video e giocare con altri utenti in uno spazio virtuale.

Tra le altre novità è prevista la possibilità di impostare un'intera stanza come spazio di gioco, a differenza di quanto avviene ora con il sistema che permette di delineare i confini dell'area in cui si desidera vivere la propria esperienza in VR. La funzionalità dovrebbe consentire ai giocatori di mappare le loro stanze, inclusi i mobili, le pareti ed il soffitto in realtà virtuale.

La feature era già stata mostrata da Meta ed Oculus in passato, ed è stata descritta come un pilastro fondamentale del Metaverso a cui si sta affacciando la compagnia di Mark Zuckerberg.

Con l'ultimo aggiornamento, Meta Quest 2 ha introdotto i backup su cloud e video gameplay.