Oculus Quest 2, rivoluzione in corso: 120Hz e AirLink per il gaming wireless da PC

Come già anticipato qualche giorno fa, finalmente Oculus ha annunciato il prossimo enorme aggiornamento per il suo visore standalone di punta, l'Oculus Quest 2. Vediamo dunque nel dettaglio tutte le novità dell'aggiornamento v28, una vera e propria bomba a orologeria per il mondo della Virtual Reality.

Presentato nel corso dell'Oculus Gaming Showcase, il nuovo major update porterà dunque su Oculus Quest 2 delle funzioni incredibili fra cui Oculus AirLink, diretta evoluzione di Oculus Link che permetterà il collegamento al proprio PC per giocare in totale libertà, senza la necessità di acquistare un cavo compatibile con la precedente tecnologia.

Come ricorda Oculus nel comunicato ufficiale, disponibile alla fonte, per usufruire dei vantaggi di Oculus AirLink sarà necessario aggiornare alla versione v28 sia l'headset che il software per PC.

La funzione AirLink sarà disponibile, almeno inizialmente, fra le funzioni sperimentali del nostro Oculus Quest 2, nelle Impostazioni di Sistema. Su desktop invece la funzione sarà disponibile alla voce Beta, nelle impostazioni del software Oculus.

Ricordiamo che in precedenza era necessario l'utilizzo di un cavo di diversi metri di lunghezza, inizialmente in fibra ottica e solo successivamente la tecnologia Oculus Link è stata ottimizzata anche per il trasferimento dati tramite cavo USB 3.0. Il gaming in modalità wireless invece, è stato reso possibile finora solo attraverso l'applicazione Virtual Desktop, disponibile tuttora nello store ufficiale.

Seconda grande novità, ma certamente non per importanza, riguarda l'aumento della frequenza di aggiornamento dello schermo di Oculus Quest 2 fino a 120Hz. Presto dunque gli sviluppatori potranno pubblicare sullo store anche giochi con il supporto nativo al Refresh Rate a 120Hz, mentre agli utenti sarà lasciata la libertà di scegliere se rimanere sugli attuali 90Hz oppure aumentare la frequenza di aggiornamento al nuovo limite tramite le funzioni sperimentali.

Ultima novità riguarda il potenziamento della modalità Infinite Office, che porta in realtà virtuale il nostro ambiente di lavoro. Dopo il divano dunque, adesso è il turno della scrivania e della nostra tastiera. Tuttavia nelle fasi iniziali il supporto sarà garantito solo in combinazione con la tastiera Logitech K830.



Il rollout dell'aggiornamento avverrà come di consueto in maniera graduale, perciò potrebbero volerci diversi giorni prima di riceverlo sui nostri dispositivi.