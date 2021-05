Oculus Quest 2, segnalati problemi di irritazione: la notifica di Amazon

Amazon Italia sta inviando una notifica di sicurezza a coloro che hanno acquistato il visore per la realtà virtuale Oculus Quest 2 dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos. L'e-mail è arrivata senza troppo preavviso.

Infatti, in queste ore alcuni acquirenti del succitato prodotto si sono visti recapitare al proprio indirizzo e-mail un messaggio di posta elettronica con oggetto "Informazioni importanti da Amazon.it per il tuo ordine". In quest'ultimo, che potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, si legge: "Gentile Cliente, Oculus ha pubblicato una notifica di sicurezza per uno o più prodotti, di seguito indicati, che hai acquistato su Amazon.it, a causa del rischio di irritazione".

Il prodotto coinvolto è ovviamente il visore VR Oculus Quest 2. Il messaggio continua: "Per maggiori dettagli, incluse le istruzioni su come comportarsi e su come richiedere assistenza, ti invitiamo a visitare la notifica ufficiale. [...] Siamo spiacenti per ogni inconveniente, ma confidiamo che tu comprenda che la sicurezza e la soddisfazione dei nostri clienti è per noi di fondamentale importanza".

A corredo del messaggio di posta elettronica, c'è un link che riporta al sito Web ufficiale di Oculus. Da quest'ultimo apprendiamo che "Oculus ha ricevuto da parte di una piccola percentuale di clienti Quest 2 segnalazioni di episodi di irritazione della pelle del viso, nell'area dove l'interfaccia di spugna del visore entra in contatto con la cute".

L'azienda afferma che nella maggior parte dei casi si tratta di un problema di lieve entità che dovrebbe risolversi autonomamente. Tuttavia, quest'ultimo non rispetta gli standard della società e, dato che alcune sostanze potrebbero contribuire alla sensazione di disagio, Oculus ha cambiato il processo di produzione e ha deciso di consentire a coloro che dispongono di un visore prodotto prima del 4 gennaio 2021 di poter ricevere un'interfaccia facciale sostitutiva, a prescindere dal fatto che abbiano riscontrato il problema.

L'interfaccia sostitutiva può essere richiesta per i modelli che hanno come primi 5 caratteri "1WMVR" o "1WMHH" oppure presentano come quarto carattere a partire dalla fine uno "0" (zero). Per tutti i dettagli su come trovare il numero di serie e contattare il supporto, rimandiamo al portale ufficiale di Oculus.