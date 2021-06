Oculus Quest 2, upgrade gratuito per l'interfaccia di spugna: ecco come fare

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, sia Oculus che i principali store online hanno provveduto ad avvisare i possessori di Oculus Quest 2 del possibile rischio di irritazione della cute se esposta per diverse ore all'interfaccia di spugna di serie.

Anche noi abbiamo cercato di ottenere l'agognato pezzo di ricambio, salvo ricevere una bella sorpresa da parte di Oculus. Una volta verificata l'eleggibilità alla sostituzione dell'interfaccia ci verrà infatti garantito l'acquisto con costo azzerato del modello di fascia superiore, ma andiamo per gradi.

Prima di tutto occorre verificare di aver acquistato un Oculus Quest 2 con seriale compatibile con la sostituzione. Per farlo dovremo sfilare l'asticella di sinistra del visore per svelare il codice identificativo.

Gli Oculus Quest 2 compatibili sono quelli con seriale 1WMVR e 1WMHH e con uno zero alla quartultima cifra. Una volta effettuata questa verifica preliminare, dovremo recarci nella pagina dedicata e compilare il form per la richiesta del campione sostitutivo, confermando i propri dati anagrafici, l'indirizzo email e allegando la prova d'acquisto in un formato compatibile.

Nel giro di poche ore riceverete una risposta da parte del supporto Oculus in cui vi verrà comunicata l'eleggibilità o meno alla promozione e il link per l'acquisto. Una volta dirottati nello shop Oculus non dovremo fare altro che aggiungere l'interfaccia da 29 Euro al carrello e al checkout vedremo il totale azzerarsi, inclusi i costi di spedizione anche verso l'Italia.

Si tratta di una splendida iniziativa nonché di un atto dovuto, da parte dell'azienda attualmente protagonista della scena VR e PCVR, ma siamo rimasti piacevolmente colpiti dal fatto che Oculus abbia messo a disposizione un'interfaccia di ben altra categoria, con copertura anti-fog integrata.