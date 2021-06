Oculus Quest 3 sarà più economico degli headset VR lanciati fino a oggi?

Oculus Quest 2 si è confermato facilmente come il visore stand alone più potente sul mercato, come potete leggere anche dalla nostra recensione, ma soprattutto dal rapporto qualità-prezzo eccellente rispetto alla concorrenza. Ebbene, c’è una buona possibilità che il suo successore arrivi sul mercato a un prezzo ancor più accessibile.

Il presunto visore Oculus Quest 3 è già stato confermato dallo stesso Mark Zuckerberg nel gennaio di quest’anno, facendo pensare a un lancio agli inizi del 2022. Il capo di Facebook Inc. e di Oculus Facebook, però, durante una recente diretta AMA (Ask Me Anything) su Instagram ha rivelato che l’intenzione dell’azienda è quella di rendere ancora più accessibile la realtà virtuale sia migliorando l’esperienza wireless, sia abbassando i costi per tutti i consumatori.

Nello specifico, egli ha affermato quanto segue: “[i produttori di console] sovvenzionano [le console] un po' in anticipo con la speranza e l'aspettativa che se la caveranno con le vendite di app e altre esperienze. […] Stiamo arrivando a questo dal punto di vista di 'come possiamo portare i visori VR in quante più persone possibili?”.

Una frase che non promette nulla, ma lascia chiaramente pensare che il prossimo grande obiettivo di casa Facebook sia quello di abbassare ulteriormente il prezzo retail…ma con quali compromessi? Dobbiamo aspettarci un calo nella qualità dei componenti, una riduzione nelle feature o altri rimedi per rendere il prodotto più accessibile? Sarà solo il tempo a svelarcelo.

Ricordiamo che, durante la medesima diretta su Instagram, Mark Zuckerberg ha pure annunciato l’arrivo a breve su WhatsApp del supporto multi-dispositivo e pure dell’app ufficiale per iPad.