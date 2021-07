Oculus annuncia l'arrivo delle API Passthrough che fondono mondo reale e virtuale

Mentre attendiamo di scoprire quanto ci sia di vero nel possibile sbarco di giochi e app Android su Oculus Quest 2, torniamo a parlare dell'apprezzatissima piattaforma e dell'ennesima innovazione per la realtà virtuale dei Facebook Reality Labs.

Nelle scorse ore infatti, Oculus ha annunciato ufficialmente la prima versione sperimentale dell'API Passthrough, che permetterà agli sviluppatori di accedere alla realtà acquisita dalle fotocamere del Guardian di Oculus Quest 2.

Presto dunque l'ambiente circostante all'area di gioco potrebbe entrare all'interno della realtà virtuale, proprio dalla porta principale, per fornire una pletora di nuove esperienze in grado di fondere i due mondi in uno solo. Fra le funzionalità della prima versione della libreria Passthrough ci saranno:

Composizione - ovvero la fusione dei livelli Passthrough con i livelli VR attraverso tecniche già note, come l'alpha blending e l'hole punching

- ovvero la fusione dei livelli Passthrough con i livelli VR attraverso tecniche già note, come l'alpha blending e l'hole punching Stile - sarà possibile applicare filtri e tinte al feed delle fotocamere, oltre a poter regolare posterizzazione e opacità

- sarà possibile applicare filtri e tinte al feed delle fotocamere, oltre a poter regolare posterizzazione e opacità Geometrie personalizzate - le immagini acquisite tramite Passthrough potranno essere proiettate su superfici personalizzate

Naturalmente, l'azienda ha chiarito che l'utilizzo delle librerie Passthrough non consentirà in alcun modo agli sviluppatori di acquisire, visualizzare o salvare video e immagini dal nostro ambiente reale sfruttando i sensori dell'Oculus Quest 2.

Di recente, Facebook ha dato a tantissimi possessori del nuovo headset Oculus la possibilità di sostituire gratuitamente l'interfaccia di spugna con un nuovo modello in grado di ridurre le irritazioni. Voi l'avete richiesta?