Oculus, arrivano i nuovi avatar: scopriamo l'ultima novità per i nostri visori!

Dopo aver dato un'occhiata all'ultimo imponente aggiornamento per il visore Quest 2, che introduce il supporto ai 120 Hz e il gaming da PC in modalità wireless, torniamo a parlare di Oculus e di una nuova simpatica iniziativa che possiamo già trovare nel software dei nostri device.

Non si tratta di un semplice miglioramento del sistema di creazione avatar ma di un vero e proprio stravolgimento. L'utente adesso è chiamato a creare il proprio alias a partire da alcuni preset per poi essere accompagnato all'interno di un sistema di personalizzazione che ci permetterà di modificare il personaggio dalla testa ai piedi, con un'enorme quantità di variabili fisiche e accessori. Del resto "la speranza di Oculus è che tu sia in grado di creare un avatar che sia una rappresentazione autentica di te stesso - non necessariamente del tuo aspetto nel mondo reale, ma di come scegli di presentarti in VR. Per alcuni, si tratta di trovare il giusto taglio di capelli. Per altri, è il cappello perfetto, un piercing al naso o anche una camicia a quadri."

Adesso sarà più semplice che mai riuscire ad avvicinarsi alla propria idea di rappresentazione della nostra identità in gioco, ma le sorprese non finiscono qui dal momento che i nuovi avatar saranno implementabili anche in game da parte degli sviluppatori. Nel comunicato ufficiale, in particolare, è possibile apprendere che "i nuovi avatar saranno disponibili nelle esperienze VR di Oculus, compreso Facebook Horizon, più avanti nel corso dell'anno. I nuovi avatar saranno anche disponibili per gli sviluppatori. A partire da oggi, puoi portare il tuo nuovo avatar su to Epic Roller Coasters , PokerStars VR , e Topgolf with Pro Putt . Speriamo che il tuo avatar sia più bravo a bleffare di quanto tu non sia nel mondo reale! Ma andare sulle montagne russe e giocare a golf sarà solo l'inizio. Partendo da questi avatar più capaci e personalizzabili, la speranza di Oculus è creare uno spazio sociale più unificato e coeso nel mondo VR".

Una splendida iniziativa, derivante da una forte spinta verso la creazione di un ecosistema sempre più solido e distintivo da parte di Oculus, che però non sembra voler lasciare indietro proprio nessuno. Di recente infatti, abbiamo appreso i piani della società per risolvere una problematica che accompagna la realtà virtuale sin dagli albori.