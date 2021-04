Oculus, uno dei più grandi problemi della VR potrebbe essere superato molto presto

Con l'avvento dell'era di Oculus Quest 2, il dispositivo standalone per accedere alla realtà virtuale in modalità totalmente indipendente creato dai Facebook Reality Labs, il concetto di VR è riuscito a superare i suoi confini, complici anche la riduzione del prezzo d'ingresso e la semplicità d'utilizzo.

All'aumentare degli utenti che si avvicinano a questa tecnologia però, il problema del motion sickness diventa sempre più ingombrante. Per fortuna, Oculus potrebbe essere molto vicina a risolvere il problema una volta per tutte, nonostante il recente aggiornamento che aggiunge il Refresh Rate a 120Hz e che in qualche modo dovrebbe ridurre in maniera importante queste esperienze sgradevoli.

Nel corso di una chiacchierata su Twitter, John Carmack avrebbe dichiarato di essere vicinissimo a una soluzione definitiva.

Il Chief Technology Officer di Oculus ha parlato delle attuali contromisure, spesso inefficaci oppure enormemente limitanti per il gameplay, passando a parlare della possibile soluzione da adottare a livello di sistema e dunque applicabile a qualunque tipo di attività.

Secondo Carmack, per risolvere il problema della cinetosi dovuta alla realtà virtuale, bisogna agire a livello della "profondità degli oggetti rispetto al punto di vista dell'utente e dunque ai movimenti scorretti dello sfondo in relazione agli oggetti inerziali", andando a sfumare gli oggetti in maniera più o meno accentuata in base a questo principio, in una sorta di vignettatura più o meno evidente in base ai livelli di comfort necessari all'utente.

Per quanto non si tratti ancora di nulla di ben definito, è importante sapere che Oculus sia al lavoro su una soluzione a livello di substrato per l'intera piattaforma, che potrebbe seriamente liberare molti utenti dai confini delle attività statiche, per concedersi un'esperienza di totale libertà virtuale.

Infine ricordiamo che da pochi giorni è stato tramesso l'Oculus Gaming Showcase, che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch.