Oculus lancia l'aggiornamento v32 su Quest e Quest 2: novità per Oculus Move e molto altro

Dopo l’annuncio dell’arrivo delle API PassThrough, Oculus ha annunciato ufficialmente nella giornata odierna il rilascio dell’aggiornamento v32, disponibile gratuitamente per tutti e con novità riguardanti principalmente Oculus Move e i servizi di App Gifting. Ecco tutti i dettagli.

In merito a Oculus Move, feature lanciata lo scorso novembre per tracciare i movimenti e calcolare le calorie bruciate durante le sessioni di gioco in VR, con la v32 essa permetterà di modificare gli obiettivi giornalieri in settimanali pianificando il calendario delle giornate di allenamento tramite una finestra apposita, evidenziando poi sul calendario l’obiettivo settimanale una volta raggiunto. Ancora, la piattaforma ora permetterà di pubblicare le statistiche dei propri allenamenti direttamente su Facebook, compresi i gruppi, Messenger e la timeline, così da mostrare ai contatti e follower i risultati della propria attività.

L’aggiornamento Oculus alla v32 porta anche novità per App Gifting, feature che finalmente sarà accessibile direttamente tramite il visore aprendo il menu a tre puntini nella pagina dei prodotti, selezionando la voce “Compra per un amico” e poi digitando il suo indirizzo e-mail. Così facendo, sarà ancora più facile acquistare il gioco per qualcuno e fare un regalo ai propri contatti!

Non mancano però anche altre novità: con v32 ora si possono trovare molto più facilmente i propri amici Facebook e Oculus mentre si è in sessione di gioco, che sia per unirsi a sessioni o semplicemente per chattare. Lato privacy non ci sarà da preoccuparsi, in quanto l’attività su Facebook non verrà condivisa su Oculus e le liste di amici rimarranno separate. Ancora, con tale update ora sarà possibile sincronizzare automaticamente i file multimediali salvati su Files App direttamente nell'app mobile Oculus dal visore, così da accedere facilmente e modificare, scaricare e condividere foto e video catturati in VR.

L’aggiornamento v32 verrà distribuito gradualmente su tutti i visori Quest e Quest 2 a partire da oggi, basterà attendere qualche giorno in caso di mancata disponibilità in questa giornata.

Recentemente Facebook ha svelato Horizon Workrooms su Oculus Quest 2, prodotto innovativo per fare riunioni in VR.