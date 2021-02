Oculus Quest, il nuovo aggiornamento ci permetterà di individuare il divano

Non solo Multi-Account e App-Sharing, con l'aggiornamento al firmware v26 Facebook tirerà fuori dal cilindro l'ennesima funzione sperimentale per il visore VR standalone Oculus Quest 2.

Si tratta appunto di una funzione sperimentale che andrà a integrarsi in Oculus Guardian e nel sistema di tracciamento dei confini di sicurezza e che ci permetterà di aggiungere il nostro divano all'area del Guardian.

Sfruttando la modalità passthrough della fotocamera, che ci consente di tracciare anche i confini Room-Scale, avremo la possibilità di rilevare il divano reale trascinando un rettangolo virtuale da un'estremità all'altra della seduta.

Una volta selezionata l'area il divano verrà generato come modello 3D all'interno dell'Oculus Home, perfettamente ridimensionato in base alle misurazioni rilevate.

In modalità gioco, questo verrà mostrato come un rettangolo blu quando ci stiamo avvicinando e resterà in memoria anche quando il device verrà spento.

Se dai confini Room-Scale decidessimo di volerci sedere sul divano, questo sarà possibile tramite un popup che ci guiderà nella transizione da un'area di gioco all'altra in pochi secondi, senza dover impostare ex-novo i confini stazionari.

Facebook tradizionalmente distribuisce i suoi aggiornamenti per Oculus Quest in maniera graduale, perciò potrebbero volerci anche due settimane prima di poter provare questa comoda funzione.

Con il passare del tempo, il visore standalone di Oculus di seconda generazione diventa sempre più un gioiellino, grazie anche all'impegno della stessa Facebook che crede fortemente nel progetto. Di recente è stato avviato il rollout di un aggiornamento che introduce Facebook Messenger e le applicazioni in early access.