Oculus Quest Pro, Mark Zuckerberg spiega quando arriverà la versione più potente

Raggiunta quella che potremmo definire la sezione aurea della Realtà Virtuale grazie al Quest 2, Oculus non ha certamente voglia di adagiarsi sugli allori e l'ha dimostrato regalando ai fortunati possessori dell'ultimo visore standalone un incredibile aggiornamento, ma le sorprese potrebbero essere tutt'altro che finite.

Nonostante le polemiche suscitate dall'uscita di scena di Oculus Rift S, considerato da molti come l'ultimo baluardo della PCVR in casa Oculus, i Facebook Reality Labs hanno preso un po' tutti in contropiede con il rilascio di Air Link, funzionalità totalmente gratuita che permette a Oculus Quest 2 di utilizzare proprio i giochi in PCVR in modalità wireless.

Una netta apertura verso questo mondo, che sembrava destinato a un lento esilio causato proprio dall'ecosistema dei visori standalone con sistema operativo a bordo.

L'implementazione di Air Link e la fine dell'era Rift però potrebbero aver generato la necessità di un'offerta aggiuntiva, ovvero un visore standalone in versione Pro. A tal proposito, lo stesso Mark Zuckerberg si è esposto affermando che "questo è sicuramente qualcosa su cui stiamo lavorando [...] fondamentalmente, ottenere un'esperienza in realtà virtuale di livello superiore".

Del resto, gli ottimi risultati ottenuti dalla nuova funzionalità Air Link dimostrano come questo possa essere considerato a pieno titolo il futuro della tecnologia VR, quindi sicuramente in futuro ci saranno più probabilità di vedere sul mercato un Quest Pro rispetto a un nuovo Rift.

Atro nodo focale per il creatore di Facebook, la possibilità di implementare un maggior numero e tipo di sensori all'interno del modello superiore, per consentirgli di esulare dal campo di competenza di Quest 2, ovvero il gaming, tramite tecnologie come il tracciamento degli occhi o del viso.

Non aspettiamoci un nuovo visore di fascia alta nel prossimo futuro. Lo stesso Zuckerberg ammette che si tratta di una fase embrionale del progetto, quando afferma che "Dal mio punto di vista, si stanno concretizzando la visione iniziale e le nostre speranze per la VR [...] è eccezionale per il gioco, ma non è fatto solo per il gaming. In parte è necessario interrogarsi, se ci stiamo focalizzando sullo sviluppo di un dispositivo di fascia superiore che possa esacerbare alcuni aspetti e scenari d'utilizzo pur continuando a offrire le funzionalità di gioco, su tutte le possibili implicazioni in termini di sviluppo".