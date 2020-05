Oculus racconta il lockdown per il Coronavirus con quattro documentari in VR

Oculus e Targo hanno annunciato oggi il lancio di quattro documentari in realtà virtuale che permetteranno agli utenti di percorrere le strade di alcune città europee durante il lockdown di Aprile, imposto dalla maggioranza dei governi del mondo per contenere il Coronavirus.

L'iniziativa si chiama "When We Stayed Home" ed ha l'obiettivo di mostrare la tranquillità, la calma ed il vuoto di luoghi che solitamente sono affollati da turisti e persone.

Nelle quattro città figura anche Venezia, attraverso la narrazione di un gondoliere veneziano che, attraverso l'Oculus Quest, consentirà di passare attraverso le vie ed i luoghi più importanti della città lagunare. Da oggi è anche disponibile il documentario dedicato a Parigi, mentre a Giugno arriveranno quello di Tokyo e Gerusalemme. I filmati potranno essere visti su Oculus TV grazie ad Oculus Quest.

Di seguito le sinossi ufficiali:

Venezia: "Alex Hai è il primo gondoliere transgender di Venezia ed è la guida della puntata dedicata a Venezia. È gondoliere da 24 anni e per la prima volta nella sua carriera è stato costretto a lasciare la sua gondola Pegasus sul molo, mentre l'Italia dichiarava il lockdown nazionale. "Venezia non è mai stata così vuota", dice. "Ma la città è forte. Quest’anno Venezia ha compiuto 1599 anni e saprà andare avanti. Per la prima volta nella storia moderna, Venezia è priva di turisti. Tutti i gondolieri sono spariti e le acque di Venezia sono vuote. "Negli ultimi 900 anni le gondole sono state l'emblema di Venezia", dice Hai. "L'una non può vivere senza l'altra". Pur temendo l'incerto futuro dell'industria turistica, Hai esprime la sua fiducia nella determinazione del popolo veneziano".

Parigi: "Jérôme Callais, libraio sulle rive della Senna da trent'anni, è il narratore dell'episodio parigino. Durante la quarantena ha dovuto chiudere la sua attività. "Anche quando Parigi è deserta, sulle rive della Senna c'è sempre qualcuno", dice. "Ora invece, anche le rive sono deserte". Callais descrive le rive della Senna come "un grande mix di cultura, storia e civiltà e un crogiolo sociale, architettonico e umano". Ora invece, commenta tristemente la totale calma e il vuoto di queste rive, condividendo le sue paure per il futuro e temendo che questa situazione diventi la "nuova normalità". Entrambi gli episodi si trovano nella sezione "Must-See Immersive Videos" di Oculus TV su Oculus Quest. È anche possibile visitare le pagine di Venezia e Parigi e selezionare "Save to VR" per vederle su Oculus Go"



Ad inizio anno Oculus ha anche lanciato un documentario dedicato alla basilica di Notre Dame.