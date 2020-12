Oculus Rift S al prezzo più basso di sempre su Amazon in vista di Natale

Dopo aver trattato l'offerta relativa a un TV LG OLED da 65 pollici, torniamo a prendere in esame le promozioni tecnologiche di Amazon Italia. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei visori per la realtà virtuale. Infatti, Oculus Rift S è al centro di un'offerta interessante.

In particolare, il prodotto viene venduto a 349,99 euro su Amazon Italia. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in genere il prezzo del visore sarebbe pari a 449 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari al 22%, ovvero di 99,01 euro. Niente male per un prodotto che non scende spesso di prezzo. Tra l'altro, come confermato anche da vari tool di comparazione, si tratta del costo più basso di sempre per quel che concerne Amazon Italia.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul sito ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Dando un'occhiata, invece, a quanto proposto dagli altri store che hanno a disposizione Oculus Rift S, abbiamo notato che anche il sito ufficiale ha scontato il prodotto a 349 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per mette le mani sul visore.

Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Oculus Rift S (pubblicata a maggio 2019). Se volete inoltre dare un'occhiata anche agli altri visori disponibili sul mercato, potrebbe interessarvi consultare la nostra prova di tre generazioni di visori Oculus (uscita giusto qualche giorno fa).