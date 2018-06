Oculus TV ufficiale in Italia: Netflix, Red Bull TV e Facebook Video integrati in VR

Dopo l'annuncio avvenuto durante lo scorso F8 2018, Oculus annuncia oggi che la sua nuova applicazione TV arriva anche in Italia. Per il nostro Paese saranno disponibili sin da subito Netflix, Red Bull TV e Facebook Video.

Oculus TV è un nuovo modo di guardare contenuti multimediali sfruttando la realtà virtuale, con l'azienda californiana che ha costruito un ambiente 3D per permettere agli utenti di accedere da lì ai loro programmi preferiti, attraverso un grande schermo virtuale.

In parole povere, la nuova applicazione di Oculus funge da hub centrale, attorno al quale ruota l'esperienza utente in VR. Infatti, il "televisore virtuale" è utilizzabile proprio come quello di casa, con le possibilità di cambiare canale e scegliere tra contenuti on-demand o live. In questo modo, coloro che non dispongono di una grande TV potranno "simularla". Alcuni tra i contenuti partner della società californiana sono Redbull TV, Pluto TV, Facebook Watch e Facebook Video App. Negli USA, è possibile accedere anche a Hulu, Showtime e Showtime ANYTYME.

L'esempio più calzante in questo caso è l'app "Windows Mixed Reality for SteamVR" di Microsoft, che è disponibile dallo scorso mese di aprile e condivide l'idea di "hub VR" con questa nuova soluzione di Oculus. Insomma, sembra proprio che i produttori di visori per la realtà aumentata siano molto interessati alla realizzazione di "salotti virtuali".



Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la data di rilascio di Oculus VR in Italia, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine.