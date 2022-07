Oculus, è ufficiale: non servirà più l'account Facebook sul Quest 2

Sin dal Facebook Connect 2021, in cui Mark Zuckerberg annunciò il cambio di nome da Facebook a Meta e la sua idea di Metaverso, era chiaro che la VR sarebbe stata imprescindibile per raggiungere gli obiettivi prefissati grazie all'ecosistema Horizon.

Per questo motivo, non stupisce affatto che si sia finalmente arrivati all'annuncio ufficiale degli account Meta, che permetteranno una volta per tutte di accedere al proprio visore Oculus/Meta senza necessariamente creare o utilizzare il proprio account Facebook.

Una svolta epocale, che chiude finalmente il cerchio su quello che, di fatto, è diventato una piattaforma a sé stante anche a livello concettuale. Come spiega lo stesso Zuckerberg, "A partire dal mese prossimo non avrete più bisogno di un account Facebook per accedere a Quest. Stiamo introducendo nuovi account Meta che potrete utilizzare con i vostri visori. Questo darà a tutti una maggiore scelta su come apparire nel metaverso".

Il terremoto per la realtà virtuale di Meta arriverà nell'agosto del 2022, mese in cui l'azienda inizierà a offrire ai suoi utenti questa alternativa per una maggiore flessibilità.

Allo stesso modo, il profilo Oculus diventerà Meta Horizon, completamente personalizzabile e al quale potranno essere associati i propri account Facebook e Instagram. Gli Amici, invece, saranno "Follower" e la privacy verrà potenziata ulteriormente con nuovi controlli.

Insomma, si prospetta un'estate entusiasmante per la VR, dopo gli incredibili risultati di Quest 2 a quasi 15 milioni di unità vendute.