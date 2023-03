Anche tu non sopporti il lunedì? Inizia a 'riprogrammare' il tuo cervello

Ad eccezione dei barbieri che chiudono il lunedì, tutti noi odiamo il primo giorno della settimana. Chi di voi vorrebbe però arrivare addirittura a desiderarlo? Se vi sembra impossibile, con questi "trucchetti" tutto sarà più facile.

Non puoi sempre modificare il tuo programma o i tuoi impegni per rendere il lunedì più allettante, ma potresti essere in grado di "riprogrammare" il tuo cervello per pensare alla settimana in modo diverso. I nostri cervelli amano infatti la prevedibilità e la routine, al punto tale che la sua mancanza è associata al declino del benessere e al disagio psicologico.

Un modo per adattarsi al cambiamento post-fine settimana è introdurre routine piacevoli che durino tutta la settimana e abbiano il potere di rendere le nostre vite più significative. Parliamo ad esempio di guardare il nostro programma TV preferito, fare giardinaggio o andare in palestra. Naturalmente è utile fare queste cose più o meno alla stessa ora ogni giorno.

Un'altra routine importante da stabilire è la routine del sonno. Diversi studi dimostrano come mantenere un tempo di sonno costante, può essere fondamentale per vivere il lunedì nel migliore dei modi. I cambiamenti nei modelli di sonno durante i fine settimana, innescano quello che viene definito "jet-lag sociale". Ma di cosa si tratta?

Ad esempio dormire più tardi del solito e più a lungo nei giorni liberi, può innescare una discrepanza tra il tuo orologio biologico e le responsabilità socialmente imposte. Ciò è collegato direttamente a livelli di stress più elevati lunedì mattina. La soluzione? Semplice, bisogna mantenere (per quanto possibile) un orario prestabilito per andare a letto e svegliarsi anche nel weekend.

Anche gli ormoni inoltre, possono svolgere un ruolo nel modo in cui ci sentiamo il primo giorno della settimana. Il cortisolo ad esempio è un ormone molto importante, poiché aiuta il nostro corpo a controllare il nostro metabolismo, a regolare il ciclo sonno-veglia e la nostra risposta allo stress. Di solito viene rilasciato circa un'ora prima del risveglio (ci aiuta a sentirci svegli), quindi i suoi livelli si abbassano fino al mattino successivo, a meno che non siamo sotto stress.

Non dovrebbe dunque sorprendere, che i livelli di cortisolo misurati nei campioni di saliva di individui che lavorano a tempo pieno, tendano ad essere più alti il lunedì e il martedì, con i livelli più bassi riportati la domenica. Cosa fare dunque?

Uno dei modi migliori per ristabilire i normali livelli di cortisolo in circolo, è quello di ridurre lo stress generale attraverso attività di rilassamento, soprattutto il lunedì mattina, oppure trascorrendo del tempo nella natura. Uscire per prima cosa appena svegli il lunedì, può fare una differenza significativa nel modo in cui il nostro organismo percepisce l'inizio della settimana.

Seguendo questi semplici suggerimenti e senza dover impiantare elettrodi nel nostro cervello, possiamo dunque allenare la mente a credere che i giorni feriali possano essere (quasi) buoni come il fine settimana.