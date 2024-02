Anche se odi la matematica, la storia dell'Ultimo Teorema di Fermat è davvero avvincente

Nel XVII secolo, un vero e proprio enigma matematico nacque dalla mente brillante di Pierre de Fermat, destinato a diventare uno dei più grandi misteri della scienza dei numeri. Fermat, con un gesto che avrebbe infiammato secoli di dibattiti, annotò a margine di un libro un'affermazione audace.

Quest'ultima diceva: esisteva una prova che l'equazione an + bn = cn non avesse soluzioni intere positive per n maggiore di 2, ma tale dimostrazione era troppo ampia per essere contenuta in quel limitato spazio. Questa sfida, passata alla storia come l'Ultimo Teorema di Fermat, rimase irrisolta per 358 lunghi anni, attraversando epoche e generazioni di matematici che si cimentarono, invano, nella sua soluzione.

La questione se Fermat possedesse veramente una soluzione rimane avvolta nel mistero, alimentando speculazioni e teorie. Non fu fino al 1994 che Andrew Wiles, con un lavoro di eccezionale ingegno e dedizione, presentò una dimostrazione che colmava quel vuoto secolare, aprendo nuovi orizzonti nella teoria dei numeri e confermando, seppur indirettamente, l'intuizione di Fermat.

La dimostrazione fornita da Andrew Wiles nel 1994, sebbene ampiamente accettata dalla comunità matematica come una soluzione valida all'Ultimo Teorema, si basa su concetti matematici molto avanzati che non esistevano ai tempi di Fermat. Questo include la congettura di Taniyama-Shimura (poi dimostrata come teorema di modularità), che collega le curve ellittiche e le forme modulari.

La dimostrazione di Wiles è talmente avanzata che è improbabile che Fermat avesse in mente qualcosa di simile. Questo solleva interrogativi su quale tipo di dimostrazione potesse avere il matematico che diede origine a tutto... se ne aveva davvero una! A proposito: sapete che è stato risolto il famoso problema della somma dei tre cubi? E nel frattempo, sapete quanto spazio occupa un puzzle non assemblato?