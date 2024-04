Che odore ha lo spazio? Dipende in quale settore del cosmo ti trovi

Per quanto possa sembrare strano, molti astronauti hanno dichiarato nelle loro interviste eseguito al termine delle loro missioni di aver percepito degli odori strani, mentre svolgevano le loro mansioni nel loro luogo di lavoro: lo spazio.

Per esempio, molti astronauti russi, europei e statunitensi hanno dichiarato che la Stazione spaziale internazionale - nota ai più anche con la sigla ISS - ha ormai da diversi anni un'odore di bruciato, simile a quella di un barbecue acceso da troppo tempo. Persino la nostra Samantha Cristoforetti ha risposto tempo fa ad una domanda inerente questo argomento, chiarendo che per lei la ISS ha un odore particolare, per cui ci vogliono alcuni giorni per abituarsi.

Gli astronauti del progetto Apollo che giunsero invece sulla Luna hanno chiarito che per loro il nostro satellite ha l'odore della polvere da sparo, tanto che Neil Armstrong - il primo uomo a mettere piede sulla superficie lunare - disse che per lui il nostro satellite aveva un forte odore di pirite. Harisson Schmitt - astronauta che giunse sulla Luna nel 1972 - asserì persino che la polvere lunare ha un odore acre, che tra l'altro gli provocò delle allergie respiratorie.

Considerando invece lo spazio vuoto, gli astronauti che hanno svolto attività extra veicolari hanno chiarito che per loro "l'universo di per sé" non ha odore. Infatti, senza un atmosfera o una grossa concentrazione di materia, è quasi impossibile per il nostro naso percepire delle molecole in grado di attivare i sensori degli odori nello spazio vuoto. Tutt'al più, all'interno della muta spaziale, si sente l'odore del metallo o del nostro corpo.

Visto inoltre che ciascun pianeta e satellite presente nel nostro sistema solare ha concentrazioni di molecole e gas differenti, ciascuno dispone di un odore diverso dall'altro. Venere, Marte e n particolare Urano, per esempio, hanno un atmosfera puzzolente, per via delle notevole concentrazioni d'idrogeno sulforato, mentre Titano, uno dei satelliti di Saturno, ha un odore simile a quello emesso dalla benzina. Essendo infatti ricco di idrocarburi e in particolare di metano, la sua superficie può essere paragonato a un enorme giacimento petrolifero.

Secondo infine alcuni ricercatori, nei pressi delle grandi nebulose lo spazio profumerebbe di lamponi e fragole, a seguito dell'elevate concentrazioni di formato di etile (presente anche nel rum), che sono state rilevate tramite la spettroscopia. Sfortunatamente questo gas è stato quasi sempre trovato in associazione al butirronitrile, il cui odore è soffocante come il cianuro.

