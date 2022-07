Che odore fa la Stazione Spaziale Internazionale? Samantha Cristoforetti risponde

Nello spazio nessuno può sentirti urlare... ma puoi sentire gli odori! No, in realtà non è proprio così, ma secondo l'astronauta Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) c'è un "odore particolare" a cui gli astronauti devono abituarsi per qualche giorno.

"Quando sono arrivata qui un paio di mesi fa per il mio secondo volo, ho sentito subito un odore molto particolare che mi ha riportato istantaneamente ai ricordi e alle sensazioni degli odori del mio primo volo", ha affermato Cristoforetti su TikTok (sì, AstroSamantha è la prima tiktoker astronauta). "Ma nel giro di pochi giorni mi sono abituata e ora non ne sento più l'odore."

Fortunatamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono dei filtri in grado di eliminare la maggior parte degli odori. Nello spazio, invece, altri astronauti sostengono che l'odore che si può annusare sia simile alla polvere da sparo, in particolare perché si ritiene che l'ossigeno atomico si attacchi alle tute spaziali nel vuoto.

Sempre secondo AstroSamantha, sull'ISS ci sono diversi luoghi dove i "nasi fini" non dovrebbero entrare. A giugno, pensate, l'equipaggio della Expedition 67 ha riempito di spazzatura un veicolo spaziale Northrop Grumman Cygnus in procinto di lasciare il laboratorio orbitante. Non solo: poiché la toilette è progettata per riciclare la pipì in acqua potabile; il sistema fa evaporare tutto ciò che rimane dell'urina e lo scarico può essere puzzolente.

Tutto sommato però la ISS "è priva di temibili fragranze"... poteva andare peggio!