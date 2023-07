Offerta del 47% su Redmi Note 12 su Amazon Italia: è il modello da 128GB

Al netto della promozione Amazon su un TV Samsung, scendiamo ora nel dettaglio di un'altra iniziativa attivata nel contesto del popolare portale e-commerce. Questa volta ci soffermiamo però sul mondo smartphone, visto che a finire in sconto c'è Redmi Note 12.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un costo di 148,99 euro mediante il portale ufficiale di Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, ovvero sul sito Web dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il prezzo consigliato era di 279,90 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 47%.

Insomma, si tratta di uno sconto di 130,91 euro. Capite bene dunque che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone che non costi troppo, per quanto si debba passare per rivenditori. In ogni caso, vale la pena notare che Redmi Note 12 è stato ufficializzato a inizio 2023, dunque si fa riferimento a un modello tutto sommato di recente uscita.

Per il resto, se vi interessa approfondire il prodotto coinvolto, potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Xiaomi, in quanto in quest'ultimo vengono messe maggiormente in evidenza le specifiche. In ogni caso, quello proposto da Amazon è il modello 4G da 4/128GB in colorazione Onyx Gray.