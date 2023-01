L'offerta Amazon fa crollare il prezzo della Sound Tower di Samsung

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo Tech non vedono altro che l'imminente presentazione dei Samsung Galaxy S23, su Amazon è finito in offerta un altro prodotto del brand sudcoreano. No, non si fa riferimento a uno smartphone, bensì alla soundbar Sound Tower.

Più precisamente, il modello Samsung Soundbar Sound Tower Mx-T50/Zf viene adesso proposto a un costo di 179,99 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del sito Web dell'azienda di Andy Jassy si apprende che in precedenza il prezzo era di 299 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 40%.

Si fa dunque riferimento, a conti fatti, a uno sconto totale di 119,01 euro. Capite bene, dunque, che l'iniziativa promozionale lanciata da Amazon Italia (non si passa per rivenditori, in quanto il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon) potrebbe fare gola a chi stava tenendo d'occhio da tempo la soundbar (o a chi cerca un dispositivo di questo tipo).

In ogni caso, tra le varie funzionalità descritte nel contesto dell'annuncio su Amazon troviamo la modalità Bass booster e quella LED party lights, che consente mediante un'apposita applicazione di gestire gli effetti LED per party, ambient e dance. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è anche la modalità Karaoke.